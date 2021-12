Tote Füchse in Altkleider-Container entsorgt

Unbekannte haben in einem Altkleider-Container in Oberfranken zwei tote Füchse entsorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde beim Entleeren des Containers in Seußling (Landkreis Bamberg) festgestellt, dass darin Tierkadaver lagen. Untersuchungen ergaben, dass es sich um zwei Füchse handelte. Es fehlten die Schwänze, zwei Pfoten und die Schädel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der ersten Dezemberhälfte Beobachtungen zu dem Fall gemacht haben.

17. Dezember 2021 - 17:01 Uhr | dpa

Seußling