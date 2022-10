Tote Frau in Meitingen: Fahndung nach Ehemann läuft weiter

Meitingen

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Zweifamilienhaus in Meitingen (Landkreis Augsburg) am Freitag wird weiter nach ihrem Ehemann gesucht. Der Mann sei mutmaßlich mit einem Auto unterwegs, hieß es von der Polizei. Für die Fahndung veröffentlichte die Polizei ein Foto des 58-Jährigen. Zeugen, die ihn sehen, sollten ihn nicht selbst ansprechen, sondern umgehend die Polizei verständigen. Nach bisherigen Erkenntnissen werde von einem Tötungsdelikt ausgegangen, wie die Polizei am Freitagabend mitgeteilt hatte. Das Paar lebte wohl zusammen in einer Wohnung in dem Haus.