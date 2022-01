Tote Frau gefunden: Polizei geht nicht von Verbrechen aus

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Regensburg

Bei der in Regensburg am Ufer der Donau gefundenen Toten geht die Polizei auch nach ersten Obduktionsergebnissen nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Bei der Untersuchung durch Rechtsmediziner am Mittwoch seien keinerlei Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung festgestellt worden, teilte die Kriminalpolizei Regensburg mit. Man gehe von einem Unfall oder gesundheitlichen Problemen aus. Für die genauere Festlegung der Todesursache der 18-Jährigen seien nun noch weitere Untersuchungen notwendig.

Am vergangenen Sonntag hatte ein Spaziergänger die Leiche der jungen Frau gefunden. Sie galt seit Samstag als vermisst.