Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Weilheim-Schongau

Bei einem schweren Verkehrsunfall im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau ist am Donnerstag ein 84 Jahre alter Mann gestorben. Drei weitere Personen wurden bei dem Unfall zwischen Steingaden und Lechbruck verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Steingaden

Aus zunächst ungeklärter Ursache war der 84-Jährige mit seinem Auto in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der 71 Jahre alte Fahrer dieses Wagens, seine gleichaltrige Beifahrerin und ein acht Jahre altes Kind kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus, der 84-Jährige starb an der Unfallstelle.