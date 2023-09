Tödlicher Unfall mit Traktor im Wald

Bei Waldarbeiten mit seinem Sohn ist ein 56-Jähriger in Oberfranken von einem Traktor eingeklemmt worden und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der abgestellte Traktor war in einem Waldstück nahe Wallenfels (Landkreis Kronach) ins Rutschen gekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

04. September 2023 - 16:56 Uhr | dpa

Wallenfels Der Mann wollte den Angaben zufolge verhindern, dass das Fahrzeug eine Böschung hinunterrollt. Doch der Traktor kippte bei den Arbeiten am Samstag um, und der montierte Frontlader klemmte den Mann ein. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er später starb. Der 56-Jährige hatte mit seinem 19-jährigen Sohn Sturmschäden in dem Wald beseitigen wollen.