Schrobenhausen

Bei Waldarbeiten ist eine Frau im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ums Leben gekommen. Die 51-jährige wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Wie es genau zu dem Unfall am Dienstagnachmittag in dem Waldstück bei Schrobenhausen kam, muss die Polizei noch klären.