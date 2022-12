Tödlicher Unfall: Auto überrollt Fußgänger in Schweinfurt

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Schweinfurt

Ein 29-jähriger Fußgänger ist in Schweinfurt von mindestens zwei Autos erfasst und tödlich verletzt worden. Am Dienstagabend wurde der Mann auf der zweispurigen Bundesstraße 286 vom Wagen eines 68-Jährigen angefahren, wie die Polizei Unterfranken mitteilte. Der Fußgänger wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr ihn mindestens ein nachfolgendes Auto. Der Schwerverletzte verstarb an der Unfallstelle. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.