Tödlicher Unfall: Auto rammt Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Schwaben ist ein 77-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Auf einer Straße bei Ruderatshofen (Landkreis Ostallgäu) rammte eine 37 Jahre alte Autofahrerin am Montagvormittag den vor ihr fahrenden Radler ungebremst von hinten, wie die Polizei mitteilte. Der Senior erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

10. Mai 2021 - 17:20 Uhr | dpa

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Ruderatshofen © dpa-infocom, dpa:210510-99-544045/3