Tödlicher Unfall an Bahnübergang in Neu-Ulm

An einem Bahnübergang in Neu-Ulm ist eine Person ums Leben gekommen. Laut Polizei kam es am Montag im Ortsteil Gerlenhofen zu einem Unfall zwischen einer Person und einem Zug. Die Bahnstrecke zwischen Ulm und Memmingen wurde zwischenzeitlich gesperrt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

18. Oktober 2021 - 18:09 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Neu-Ulm © dpa-infocom, dpa:211018-99-643203/2