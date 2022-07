Tödlicher Unfall: 65-jähriger stirbt bei Zusammenstoß

Mühldorf am Inn

Bei einem Zusammenprall zweier Autos in Mühldorf am Inn ist ein 65-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah ein 68 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen offensichtlich den Wagen des 65-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Während der 68-Jährige leicht verletzt wurde, erlitt der 65-Jährige so schwere Verletzungen, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb.