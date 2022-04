Tödlicher Brand in Einfamilienhaus in Vilsheim

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Vilsheim (Landkreis Landshut) ist am Ostersonntag ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr habe den Bewohner aus dem Erdgeschoss geborgen, er sei nicht mehr ansprechbar gewesen, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Sonntagabend mit. Eine Notärztin habe nur noch den Tod feststellen können. Weitere Menschen waren den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht im Haus.

17. April 2022 - 18:43 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Vilsheim- Die Brandursache war noch unklar. Der Leitstelle war am Sonntagnachmittag eine Rauchentwicklung aus einem Dachfenster mitgeteilt worden.