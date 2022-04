Tod von junger Frau auf Gehweg gibt weiter Rätsel auf

Die Polizei ermittelt nach dem Tod einer jungen Frau auf einem Gehweg in Schiltberg (Landkreis Aichach-Friedberg) weiter in alle Richtungen. Ob die Frau am Wochenende versehentlich oder absichtlich angefahren wurde, ist bislang völlig unklar.

19. April 2022 - 13:08 Uhr | dpa

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Schiltberg Aktuell werde ein unfallanalytisches Gutachten erstellt, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Die Kriminalpolizei Augsburg werte die Spuren aus. Derzeit wird vermutet, dass die 23-Jährige von einem Auto erfasst wurde und später ihren Verletzungen erlag. Passanten hatten die Frau in der Nacht auf Samstag entdeckt. Ein herbeigerufener Notarzt konnte ihr allerdings nicht mehr helfen.