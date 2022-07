Tod in Flüchtlingsunterkunft: Mordanklage erhoben

Mehr als ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Flüchtlings in einer Asylbewerberunterkunft in Unterfranken hat die Staatsanwaltschaft Würzburg Anklage wegen Mordes gegen einen 38-jährigen Mitbewohner erhoben. Ein Hauptverhandlungstermin ist noch nicht bestimmt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

21. Juli 2022 - 13:41 Uhr | dpa

Kitzingen/Würzburg Der Mann soll das 27 Jahre alte Opfer Mitte Dezember 2021 in der Unterkunft in Kitzingen erschlagen haben. Der Verdächtige war nach der Tat nach Kiel in Schleswig-Holstein gefahren und hatte sich dort der Bundespolizei gestellt. Das Motiv ist laut Staatsanwaltschaft zunächst weiter unklar. Ein psychiatrisches Sachverständigengutachten werde im August erwartet. Über die Anklage berichtete die "Main-Post" zuvor.