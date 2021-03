Tiroler Landeschef Platter bei Skitour verletzt

Der Regierungschef von Tirol hat sich beim Skifahren Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen. Günther Platter sei am Freitag bei einer Skitour in der Nähe seiner Heimatgemeinde Zams gestürzt, teilte die Pressestelle des österreichischen Bundeslandes am Sonntag in Innsbruck mit.

14. März 2021 - 16:19 Uhr | dpa

Innsbruck "Mir geht es soweit gut", wurde der 66-jährige Politiker der konservativen ÖVP zitiert. Er werde seine Amtsgeschäfte in den kommenden Tagen von zu Hause aus führen, sagte er. © dpa-infocom, dpa:210314-99-818202/2