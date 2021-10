Tierärztin rettet 13 Katzen in Traunstein

Eine Tierärztin hat mit ihrem Eingreifen zahlreiche Katzen vor einem womöglich schlimmen Ende bewahrt. Als eine Nachbarin einer Katzenhalterin mit einem derer kranken Tiere in die Praxis kam, erkannte die Veterinärmedizinerin den schlechten Zustand des Tieres. Sie alarmierte das Amt in Traunstein für eine sofortige Kontrolle bei der Katzenhalterin, wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte.

14. Oktober 2021 - 12:09 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Traunstein Dort wurden zwölf weitere Katzen in teils lebensbedrohlichem Zustand gefunden. Die Katzen kamen in das Tierheim in Traunstein und sind auf dem Wege der Besserung. Jürgen Schmid, Leiter des Traunsteiner Veterinäramtes, sagte: "Leider kommt es immer wieder vor, dass Tierhalter wegen ihrer eigenen sozialen Probleme auch ihre Tiere nicht mehr ordentlich halten und versorgen können." Umso wichtiger seien deshalb Hinweise aus der Bevölkerung. © dpa-infocom, dpa:211014-99-594078/2