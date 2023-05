Tier auf Wildtierkamera aufgenommen: Bär in Bayern gesichtet

Erneut wurde ein Bär in Bayern gesichtet, diesmal im östlichen Landkreis Traunstein.

Traunstein - Nach AZ-Informationen ist in den Bayerischen Alpen wieder ein Bär nachgewiesen worden. Auf einer Wildtierkamera wurde ein großer Bär aufgenommen.

Das Tier befand sich im östlichen Landkreis Traunstein in der Nähe zur Grenze zum Berchtesgadener Land, konkret soll es um den Ort Siegsdorf gehen. Derzeit prüft das Landesamt für Umwelt (LfU) die Aufnahme, nach AZ-Informationen sei aber zweifellos erkennbar, dass es sich um einen Bären handelt.

Bär oder Bären in Österreich und dem Mangfallgebirge gesichtet

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass auch in Saalbach-Hinterglemm in Österreich ein Bär nachgewiesen worden ist. Womöglich handelt es sich um dasselbe Tier. Bären können binnen eines Tages 50 Kilometer zurücklegen. Das Glemmtal ist in etwa so weit vom Landkreis Traunstein entfernt.

Zudem wurde seit März immer wieder ein Bär oder mehrere Tiere im Mangfallgebirge nachgewiesen. Dort hatte ein Bär auch Nutztiere gerissen. Allerdings hätte dieses Tier die Inntalautobahn sowie den Inn überqueren müssen.

Joachim Keßler, Leiter der Bayerischen Staatsforsten in Ruhpolding, berichtet von einer Häufung von Meldungen zum Thema Bär seit der Sichtung im Mangfallgebirge. "Eventuell handelt es sich bei Spuren in einem Fall im südlichen Landkreis Traunstein wohl tatsächlich um einen Bären", sagt Keßler der AZ. Von vielen Landwirten kommt immer wieder Kritik und der Vorwurf, die Staatsforsten würden mauscheln. "Wir gehen dem Ganzen zeitnah und unaufgeregt nach – alles kommt auf den Tisch", versichert Keßler.