THW-Rettungsteam kehrt aus Türkei zurück

Das Such- und Rettungsteam des Technischen Hilfswerks (THW) kehrt aus dem Erdbebengebiet der Türkei nach Deutschland zurück. Die 50-köpfige Gruppe reise an diesem Montag zurück, teilte eine THW-Sprecherin in Bonn mit. Das Team war am Mittwoch mit vier Hunden sowie 16 Tonnen Technik und Ausrüstung in der Türkei eingetroffen. Der Einsatzort war die Provinz Hatay. Dem Such- und Rettungsteam des THW gehören den Angaben zufolge Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Bayern an.

13. Februar 2023 - 13:19 Uhr | dpa

Ein Helfer der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (SEEBA) des THW steht neben seinem Hund der türkischen Provinz Hatay. © -/THW/dpa

Bonn Das THW-Team hatte in der Nacht zum Sonntag gemeinsam mit türkischen Hilfskräften eine 88-Jährige lebend aus Trümmern im Erdbebengebiet gerettet, wie das THW am Wochenende mitteilte. Zuvor hatte es den Angaben zufolge das Team von I.S.A.R. Germany bei der Rettung einer 40-jährigen Frau unterstützt, die in einer rund 50 Stunden dauerenden Aktion aus einem eingestürzten Gebäude befreit wurde. Die Frau starb in der folgenden Nacht im Krankenhaus.