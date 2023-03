Thüringen schießt Wolfshybriden ab: Waren auch in Franken

Drei der im vergangenen Jahr in Thüringen und Franken gesichteten Wolfs-Hund-Mischlinge sind im thüringischen Wartburgkreis abgeschossen worden. Damit sei die Suche nach den Wolfshybriden zunächst beendet worden, teilte das Thüringer Umweltministerium auf Anfrage in Erfurt mit. Seit Beginn der Aktion Mitte August 2022 und nach dem Abschuss der drei Jungtiere in den vergangen Monaten liefere das Monitoring seit längerer Zeit in Thüringen keine Hinweise mehr auf die Hybriden. Mitte November seien die Tiere auch in Bayern nachgewiesen worden - aktuell gebe es auch dort keine Nachweise von Hybriden, so das Ministerium. Auch die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet.

15. März 2023 - 08:29 Uhr | dpa

Die Wolfshybriden Raik (r) und Ronja streifen durch ein Freigehege im Alternativen Bärenpark. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Erfurt/Eisenach Laut Bundesnaturschutzgesetz müssen Wolfs-Hund-Mischlinge abgeschossen werden, um den Fortbestand der streng geschützten Wölfe zu sichern. Im länderübergreifenden Wolfsterritorium Zella/Rhön waren im vergangenen Sommer fünf Wolf-Hund-Hybriden nachgewiesen worden. Die dort lebende Wölfin hatte sich mit einem Haushund gepaart. Die Beobachtung im Thüringer Teil des Territoriums Zella/Rhön liefen weiter, in Bayern seien sie intensiviert worden, um bei einer Rückkehr von Hybriden die "Entnahmeaktivitäten wieder aufnehmen zu können". Zudem solle schnell erkannt werden, sollten sich die Mischlinge mit Wölfen paaren. Laut Thüringer Umweltministerium können Wolf-Hund-Hybride weiterhin von den dazu Beauftragten geschossen werden, wenn sie sie sehen. Die Auswertung der Fotofallen habe zudem gezeigt, dass es in den vergangenen Monaten in verschiedenen Gebieten der Rhön freilaufende Hunde gab. Es sei wichtig, dass Hunde nicht unbeaufsichtigt im Wolfsterritorium herumstreunten.