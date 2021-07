Theologe nennt Papst-Aussagen "bestenfalls naiv"

Die Einschätzung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. über kirchliche Amtsträger in Deutschland nennt der Theologe Daniel Bogner "bestenfalls naiv". Seine Aussage "ignoriert vollständig, dass man als Geweihter in der Katholischen Kirche mit ihrer monarchischen Kirchenverfassung eben nicht einfach nur Geistlicher sein kann, sondern mit diesem Amt immer auch eine ständegesellschaftliche und geschlechterdiskriminierende Grundordnung bestätigt wird, ob der einzelne Amtsträger das nun persönlich beabsichtigt oder nicht", sagte der Professor für theologische Ethik an der Universität Freiburg in der Schweiz der Deutschen Presse-Agentur.

26. Juli 2021 - 10:41 Uhr | dpa

München/Freiburg Benedikt XVI. geht in einem Interview mit der "Herder Korrespondenz" mit Amtsträgern der katholischen Kirche ins Gericht und fordert mehr persönliche Begeisterung für den Glauben: "Solange bei kirchenamtlichen Texten nur das Amt, aber nicht das Herz und der Geist sprechen, so lange wird der Auszug aus der Welt des Glaubens anhalten", wird der frühere Kardinal Joseph Ratzinger darin zitiert. Er erwarte "ein wirkliches persönliches Glaubenszeugnis von den Sprechern der Kirche". Bogner nennt das "paradox". "Die institutionelle Architektur übt ein Gewicht aus, das nicht so unschuldig vom persönlichen Handeln der Amtsträger getrennt werden kann, wie Ratzinger es tut", sagte er. "Wenn der ehemals höchste Amtsträger der katholischen Kirche mit einer solchen Schlagseite vom Weiheamt redet, ist das bestenfalls naiv." © dpa-infocom, dpa:210726-99-534359/2