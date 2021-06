"The Pioneer": Dobrindt soll CSU-Spitzenkandidat werden

Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, soll Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl werden. Das berichtet das Nachrichtenportal "The Pioneer" nach einer Spitzenrunde von Parteichef Markus Söder mit den Vorsitzenden der Bezirksverbände.

München

Den Informationen zufolge ist die Liste erstmals in der CSU-Geschichte paritätisch besetzt - also immer abwechselnd mit Mann und Frau. Das hatte Söder schon Anfang des Monats bekannt gegeben.

Laut "The Pioneer" soll Platz zwei der Liste an Digital-Staatsministerin Dorothee Bär gehen und Platz drei an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Auf den Plätzen vier und fünf folgen demnach die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig und Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich vor Innenausschuss-Chefin Andrea Lindholz, Vize-Generalsekretär Florian Hahn und Vize-Landesgruppenchefin Anja Weisgerber.

Auf Platz neun soll dem Nachrichtenportal zufolge Stefan Müller antreten, der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU im Bundestag, auf Platz zehn die Gesundheitspolitikerin Emmi Zeulner.

Am 26. Juni will die CSU ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen - exakt drei Monate vor der Wahl. Wegen der Corona-Pandemie findet die Listenaufstellung unter freiem Himmel im Stadion in Söders Heimatstadt Nürnberg statt.

