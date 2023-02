Telefonbetrüger erbeuten 100.000 Euro von Seniorin

Etwa 100.000 Euro haben Betrüger von einer 91 Jahre alten Frau in Oberfranken erbeutet. Am Mittwoch hatten die Täter am Telefon behauptet, ein Angehöriger sei wegen eines schweren Verkehrsunfalls im Gefängnis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie forderten die Seniorin aus Hof zur Zahlung einer Kaution auf. Später am Nachmittag standen dann ein Mann und eine Frau vor ihrer Haustür, die sich als Polizisten ausgaben. Die 91-Jährige übergab ihnen Gold und Bargeld in Höhe von rund 100.000 Euro.

24. Februar 2023 - 16:06 Uhr | dpa

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Hof/Bad Staffelstein Mit der gleichen Masche versuchten Betrüger ebenfalls am Mittwoch über 10. 000 Euro von einem 90-Jährigen zu bekommen. Für die Geldübergabe nannten sie dem Mann aus Bad Staffelstein (Landkreis Lichtenfels) eine Adresse in Hof. Dort sollte er die Summe einem vermeintlichen Staatsanwalt übergeben. Der Senior fuhr aber stattdessen zur Polizeiwache in Hof, wo der versuchte Betrug aufflog.