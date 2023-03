Teenager zahlen mit Falschgeld: Polizei durchsucht Wohnung

Die Polizei hat zwei Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren erwischt, die im Allgäu versucht haben, gefälschte 50-Euro-Scheine in Umlauf zu bringen. Ermittler hätten zudem die Wohnung eines ebenfalls erst 14 Jahre alten mutmaßlichen Auftraggebers des Duos durchsucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Supermarkt-Kassiererin in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) hatte am Samstag das Falschgeld erkannt und die Polizei verständigt.

Immenstadt Laut den Angaben hatten die beiden Teenager bereits erfolgreich mit dem Falschgeld in anderen Läden eingekauft. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass die Scheine nicht sofort als Fälschungen erkennbar seien. Woher die falschen 50-Euro-Scheine kommen, war am Dienstag zunächst ebenso wenig bekannt wie die Zahl der in Umlauf gebrachten Noten. Gegen die beiden 14-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Geldfälschung ermittelt. Dem 13-Jährigen drohen keine strafrechtlichen Folgen, weil er wegen seines Alters strafunmündig ist.