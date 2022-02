Teenager begeht Fahrerflucht mit dem Auto der Mutter

Ein Jugendlicher hat in Unterfranken mit dem Wagen seiner Mutter ein parkendes Auto angefahren und ist vom Unfallort geflüchtet. Die Mutter des 16-Jährigen hatte den Wagen am Mittwoch in Großheubach (Landkreis Miltenberg) auf einem Parkplatz abgestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Schlüssel ließ sie stecken.

03. Februar 2022 - 13:06 Uhr | dpa

Großheubach Der Jugendliche soll versucht haben, das Fahrzeug umzuparken, fuhr dabei aber ein Auto an. Dessen Besitzer wollte ihn auf den Schaden ansprechen, aber der 16-Jährige flüchtete im Wagen seiner Mutter. Wenig später erwischte ihn die Polizei. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.