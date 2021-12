Tedesco setzt auf Gladbach-Besieger: FCA ersetzt Gouweleeuw

Domenico Tedesco setzt in seinem ersten Auswärtsspiel als Trainer von RB Leipzig am Abend in Augsburg bis auf eine Ausnahme auf die Siegformation seines Einstandes. Im Gegensatz zum Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach kommt am Mittwochabend alleine Benjamin Henrichs neu ins Team. Er ersetzt auf der rechten Seite Nordi Mukiele, der auf der Ersatzbank sitzt. Tedesco strebt mit den Sachsen beim FC Augsburg den ersten Auswärtssieg der Saison in der Fußball-Bundesliga an.

15. Dezember 2021 - 20:19 Uhr | dpa

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco reagiert an der Seitenlinie. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa