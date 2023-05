Tausende Gebirgsschützen feiern Patronatstag

Bayerns Gebirgsschützen haben am Sonntag wieder ihren Patronatstag gefeiert. Zu der Festveranstaltung in Gmund am Tegernsee kamen Tausende Gebirgsschützen aus dem südlichen Oberbayern. Während des Patronatstages gibt es traditionell einen Umzug durch den Ort und einen Gottesdienst. Unter den Gästen waren auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), ebenso wie die übrigen Teilnehmer alle in Tracht.

07. Mai 2023 - 13:37 Uhr | dpa

Zahlreiche Kompanien aus der Region und Südtirol versammeln sich beim Patronatstag der bayerischen Gebirgsschützen zu einem Festgottesdienst am Tegernsee. © Uwe Lein/dpa