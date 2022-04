Taucher finden Gewehre im Main-Donau-Kanal

Roth

Taucher haben im Main-Donau-Kanal bei Roth in Mittelfranken vier Gewehre gefunden. Die Schwimmer hatten am Sonntag an einer Übung der Wasserwacht Georgensgmünd teilgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass die Waffen schon länger im Wasser lagen. Ob die Gewehre scharf sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.