Tankwagen verliert rund 300 Liter Heizöl an Raststätte

An einer Raststätte auf der Autobahn 8 bei Rosenheim sind am Freitag schätzungsweise rund 300 Liter Heizöl aus einem Tankwagen ausgelaufen. Der Fahrer habe das Öl unzulässigerweise aus dem Anhänger in den Tank des Zugfahrzeuges pumpen wollen, dabei sei ihm wohl ein Bedienungsfehler unterlaufen, sagte ein Sprecher der Verkehrspolizei in Rosenheim. Gegen den Mann wurden den Angaben nach strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wegen Bodenverunreinigung und des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen.

24. März 2023 - 18:45 Uhr | dpa

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift "Gesperrt". © David Young/dpa/Symbolbild

Rosenheim Gewässer wurden nach den Erkenntnissen des Wasserwirtschaftsamtes nicht verunreinigt. Die größte Menge des für die Umwelt schädlichen Stoffes verteilte sich demnach auf den Parkflächen und versickerte teilweise in einem Kanalschacht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro, hinzu kämen noch Kosten etwa für die Reinigung. Eine Spezialfirma wurde beauftragt, das Areal an der Raststätte Samerberg Süd Richtung Salzburg zu reinigen. Die Zufahrt zur Rastanlage war rund zweieinhalb Stunden lang gesperrt. Der Verkehr auf der Autobahn Richtung Süden wurde dadurch nicht behindert. Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch Beschäftigte der Autobahnmeisterei und des Wasserwirtschaftsamtes vor Ort.