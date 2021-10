Tankstellenräuber kehrt an Tatort zurück: Festnahme

Geiselhöring (dpa/lby) - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) ist der der mutmaßliche Täter der Polizei quasi direkt in die Arme gelaufen. Der Mann sei samt Beute kurzerhand an den Tatort zurückgekehrt, als die Streife bereits dort gewesen sei, berichtete eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der 21-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Er soll zuvor die Kassiererin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Bei der Tat am Mittwochabend erbeutete er den Angaben zufolge einen mittleren dreistelligen Betrag. Der junge Mann sollte noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Warum er an den Tatort zurückkehrte, sei Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-516298/2