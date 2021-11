Täter wollte schwangere Freundin anzünden und so töten

Nachdem ein Mann seine schwangere 17-Jährige Freundin in Ingolstadt anzünden wollte, sind die Ermittler sicher, dass der 21-Jährige die junge Frau töten wollte. Die Kriminalpolizei gehe von einem versuchten Tötungsdelikt aus, teilten Beamte am Mittwoch mit. Was den Mann zu der Tat bewegte, blieb weiter unklar.

03. November 2021 - 16:27 Uhr | dpa

Ingolstadt Nach Angaben der Polizei hatte er in der Nacht auf Montag im Streit seine Partnerin mit einer Flüssigkeit bespritzt und sie versucht mit einer Zigarette anzuzünden. Die Flüssigkeit fing aber nicht an zu brennen, die junge Frau blieb äußerlich unverletzt. Passanten hielten den Verdächtigen fest, ehe die Polizei ihn festnahm. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. © dpa-infocom, dpa:211103-99-852410/2