Täter stehlen Diesel und stecken Lieferwagen in Brand

Unbekannte haben in Bayreuth Diesel aus vier Fahrzeugen gestohlen und eines davon angezündet. In dem brennenden Lieferwagen sei automatisch ein Notruf abgesetzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Streifenbeamte bemerkten am Tatort eine Dieselspur und Schäden an den Tankdeckeln des Lieferwagens sowie an drei weiteren Autos, die in der Straße geparkt waren.

19. September 2022 - 12:53 Uhr | dpa

Bayreuth Nach bisherigen Erkenntnissen hätten die Täter nach dem Dieseldiebstahl am Sonntagmorgen den Transporter in Brand gesteckt und seien anschließend Richtung Autobahn geflüchtet, hieß es. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.