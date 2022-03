Täter erbeuten mit Schockanruf Goldbarren und Schmuck

Vaterstetten

Mit einem Schockanruf haben bislang unbekannte Täter von einer Seniorin aus Oberbayern Goldbarren und Schmuck mit einem Wert im sechsstelligen Bereich erbeutet. Der Anrufer habe der über 80 Jahre alten Dame aus Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) am Dienstagabend durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft gemacht, dass ihr Sohn in einen Unfall verwickelt gewesen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nur durch die Beschaffung eines teuren Medikamentes, das extra aus den USA geliefert werden müsse, könne er gerettet werden. Die so unter Druck gesetzte Seniorin holte daraufhin Goldbarren und Schmuck aus ihrem Bankschließfach und übergab sie an einen der Täter.