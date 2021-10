Täter dringen in Schweinestall ein und quälen Säue

Unbekannte Tierquäler geben der Polizei in Unterfranken Rätsel auf. Ein Metzger habe in Oberstreu (Landkreis Rhön-Grabfeld) drei Männer in seinem Schweinestall erwischt, teilte die Polizei am Montag mit. Einer habe mit einem Plastikrohr auf eine Sau eingeschlagen, die beiden anderen hätten das mit dem Handy gefilmt, hieß es. Als der 33-jährige Metzger mit der Polizei drohte, seien die drei Männer davongerannt.

04. Oktober 2021 - 13:50 Uhr | dpa

Oberstreu Eine Sau erlitt einen Schulterbruch und musste laut Polizei getötet werden. Ein anderes Tier verletzten die Täter demnach am Ohr. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall bereits Anfang September, die Täter näher beschreiben konnte der Metzger nicht. © dpa-infocom, dpa:211004-99-475558/2