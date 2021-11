Täter brechen in Corona-Teststation ein und stehlen Geld

Nach einem nächtlichen Einbruch in eine Corona-Teststation in Ingolstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Die bisher unbekannten Täter hätten die Tür des im Norden der Stadt abgestellten Anhängers aufgehebelt und die Tageseinnahmen gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit. Neben der Tür sei auch ein Fenster stark beschädigt worden. Der Einbruch muss den Angaben zufolge zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen begangen worden sein. Offenbar hätten es die Täter nur auf Bargeld abgesehen, sagte eine Polizeisprecherin. Testutensilien seien nicht gestohlen worden.

08. November 2021 - 15:09 Uhr | dpa

Ingolstadt