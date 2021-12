Kaufering -

"In Kaufering hatte sich während der NS-Zeit ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau befunden", berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Schmierereien waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch angebracht worden. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener und hofft auf Zeugenhinweise.