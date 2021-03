Szyszkowitz: Mehr Raum für Jugendliche in der Stadt

Jugendliche brauchen nach Ansicht der Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz vor allem in den Städten mehr Platz. "Es muss soziale Räume geben, überall!", sagte Szyszkowitz der Deutschen Presse-Agentur. Dafür könne man zum Beispiel überflüssige Büroflächen umwidmen. Gerade in der Coronakrise erlebe sie in ihrer Heimatstadt München aber eine große Kreativität unter den Jugendlichen, Plätze und Räume für sich zu entdecken: "Alleine den Wandel der Isarauen hin zu einer großen Partyzone im Freien finde ich großartig", sagte die Schauspielerin, die selbst zwei Söhne hat.

11. März 2021 - 07:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Die Schaupielerin Aglaia Szyszkowitz. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild

München In der Serie "Katakomben" des Streaminganbieters Joyn Plus+ ist Szyszkowitz seit Donnerstag als Stadtbaurätin in München zu sehen, die sich für Obdachlose und Kältebusse einsetzt. Gleichzeitig gibt es Spannungen mit ihren Kindern Max und Nellie, die mitten in der Pubertät stecken und ein Leben mit viel Geld, Partys und teuren Klamotten führen. Eines Abends feiern die beiden illegal in den unterirdischen Gängen unterhalb des Münchner Hauptbahnhofs - mit dramatischen Folgen. Privat geht Szyszkowitz gelassen mit der Pubertät um. "Da muss man manchmal ein bisschen mit Tricks arbeiten und zum Beispiel eben die Freundinnen und Freunde spontan zur Pizza einladen. Oder die Söhne ins Theater oder Kino entführen, wenn es das endlich wieder gibt", rät die 53-Jährige. Auch in den Bergen seien alle gerne gemeinsam unterwegs, etwa beim Skifahren. "Außerdem denke ich, Rituale erhalten die Bindung und bleiben in Erinnerung. Mein Mann nennt das "Creating Memories"", Erinnerungen schaffen. © dpa-infocom, dpa:210311-99-773381/2