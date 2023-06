SUV steckt in Hauswand fest: Zwei Verletzte

Ein SUV ist im Landkreis Berchtesgadener Land frontal gegen eine Hauswand geprallt und darin steckengeblieben. Bei dem Unfall in einem Ortsteil von Bad Reichenhall wurden die zwei Frauen in dem Auto leicht bis mittelschwer verletzt, teilte das Bayrische Rote Kreuz mit. Das Fahrzeug war am Freitagvormittag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

09. Juni 2023 - 14:59 Uhr | dpa

Bad Reichenhall Die Türen des Autos ließen sich zunächst nicht öffnen. Den Einsatzkräften gelang es, das feststeckende Auto aus der Hauswand des Mehrfamilienhauses zu ziehen. Die beiden Frauen wurden erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.