Suche nach Handy von getötetem Jugendlichen geht weiter

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) suchen die Ermittler weiter nach dem Telefon des Getöteten. Die Suche in einem Tümpel auf dem Schulgelände Mitte der Woche sei erfolglos gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Ermittler erhoffen sich von den Daten auf dem Handy Hinweise darauf, warum der Junge erschossen wurde.

15. September 2023 - 10:49 Uhr | dpa

Lohr am Main Tatverdächtig ist ein Freund des Opfers, ein gleichaltriger Deutscher. Laut Polizei hat er sich bisher nicht zu der Tat geäußert. Der Tatverdächtige soll seinen Freund, der italienischer Staatsbürger war aber schon lange in Unterfranken lebte, am Freitag vergangener Woche mit einem Schuss nahe einer Schule getötet haben. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.