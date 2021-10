Sturz und Flucht Passant stellt Jackendieb ein Bein

Ein Passant hat einem flüchtigen Ladendieb in Nürnberg ein Bein gestellt - dennoch ist dieser entkommen. Der Unbekannte habe zwei Jacken aus einem Textilgeschäft in der Nürnberger Fußgängerzone gestohlen und sei davongerannt, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Zeugin habe dem Mann am Freitag eine der beiden Jacken entrissen, hieß es. Eine andere Frau schubste der Täter den Angaben zufolge zu Boden und verletzte sie dadurch leicht.

25. Oktober 2021 - 13:00 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen blinkt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Nürnberg Als ein Mann dem Täter ein Bein stellte, fiel dieser zu Boden. So konnten ihm Umstehende die zweite Jacke abnehmen. Den Dieb selbst bekamen sie nicht zu fassen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und sucht nach weiteren Zeugen. Der Täter wird laut Polizei als etwa 17 Jahre alt beschrieben. © dpa-infocom, dpa:211025-99-727957/2