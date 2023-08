Stunden Bergungsarbeiten wegen Lastwagen in Straßengraben

Viechtach

Stundenlange Bergungsarbeiten zog ein Unfall mit einem Lastwagen in Niederbayern nach sich. Der 27 Jahre alte Lastwagenfahrer übersah beim Abbiegen bei Viechtach (Landkreis Regen) einen Straßengraben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sein mit Altbatterien beladener 16-Tonner rutschte demnach ab und drohte umzustürzen. Der 27-Jährige und sein Beifahrer konnten das Führerhaus unverletzt verlassen. Ein anderer Lastwagenfahrer bemerkte den Unfall und sicherte den abgerutschten Laster per Kette an seinem Fahrzeug. Eine Spezialfirma übernahm anschließend die Bergung. Dafür wurde die Kreisstraße für etwa fünf Stunden gesperrt.