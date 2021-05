"Stunde der Gartenvögel": Bayern sollen Vögel zählen

Naturschützer rufen wieder bayernweit dazu auf, Vögel zu zählen. Am verlängerten Himmelfahrts-Wochenende vom 13. bis 16. Mai sollen die Menschen alle Vögel im eigenen Garten, auf dem Balkon oder in Parks beobachten und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) melden, wie der Naturschutzverband am Montag mitteilte.

10. Mai 2021 - 11:59 Uhr | dpa

Eine Amsel mit einer Kirsche im Schnabel sitzt auf einem Baum. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hilpoltstein "Neben den bekannten Gartenvögeln wie Amsel, Kohlmeise und Haussperling kann man sich jetzt auch wieder an den zurückgekehrten heimischen Zugvögeln erfreuen", sagte LBV-Biologin Angelika Nelson. Mit etwas Glück zeige sich auch der amtierende Vogel des Jahres 2021 - das Rotkehlchen. Die jährliche "Stunde der Gartenvögel" findet laut LBV bereits zum 17. Mal statt. Die Zählung ermöglicht demnach den bayerischen Artenschützern, eine große Datenmenge über die heimischen Vögel zu erhalten - und jedem Teilnehmer ein besonderes Naturerlebnis. "Die Einschränkungen während der Pandemie, haben das Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür geweckt", sagte Nelson. Im Frühjahr 2020 seien über 25 000 Vogelfreunde dabei gewesen. © dpa-infocom, dpa:210510-99-538818/2