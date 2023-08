Aschaffenburg

Ein Stromverteilerkasten ist in Aschaffenburg explodiert und in der Folge sind ein Carport und zwei Autos beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein technischer Defekt zu der Explosion am Samstagmittag geführt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Kurzzeitig seien einige Häuser ohne Strom gewesen. Menschen wurden nicht verletzt.