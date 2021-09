Stromleitung beschädigt: 20 Ortschaften zeitweise ohne Strom

20 Ortschaften im Landkreis Ansbach sind am Mittwochnachmittag vorübergehend ohne Strom gewesen. Zuvor hatte ein Baggerfahrer eine Stromleitung beschädigt, wie der Energieversorger N-Ergie am Donnerstag mitteilte. Die beschädigten Leitungen bei Schillingsfürst mussten abgenommen werden. Dies dauerte mehrere Stunden. Nach Angaben der Polizei drohten die Stromleitungen auf die Autobahn 7 zu fallen. Daher sperrten Beamte am Mittwochmittag die Fahrbahn in beide Richtungen für etwa vier Stunden. Ab dem frühen Abend hatten alle Bewohner in den betroffenen Ortschaften wieder Strom.

16. September 2021 - 09:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Schillingsfürst © dpa-infocom, dpa:210916-99-238986/2