Streitende Nachbarn drohen einander mit Waffen

Mit einem Messer und einer Schreckschusspistole haben zwei Nachbarn im Landkreis München einander bedroht und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die beiden Männer im Alter von 31 und 40 Jahren lägen schon länger im Streit, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Mittwoch demnach niemand.

27. April 2023 - 15:28 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Haar Der 31-Jährige habe seinen Kontrahenten von seinem Balkon aus mit einer Schreckschusspistole bedroht, als der zu Fuß zu seiner Wohnung im gleichen Haus gegangen sei. Daraufhin habe der 40-Jährige ein Messer gezogen und seinen Nachbarn damit bedroht. Letztlich seien beide in ihre Wohnungen gegangen. Der jüngere der beiden Männer habe die Polizei gerufen, die mit mehreren Streifen angerückt sei. Die Beamten stellten den Angaben zufolge die Schreckschusspistole sicher, das verwendete Messer fanden sie zunächst nicht. Beide Nachbarn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.