Aus Ärger über einen lauten Rasenmäher hat eine Frau in Memmingen dessen Kabel durchschnitten. Zunächst habe die 46-Jährige Holzbretter in den Garten ihres Nachbarn geworfen, um ihn vom Mähen abzuhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Deshalb sei der Mann am Montag in sein Haus gegangen, um die Polizei zu rufen, hieß es. Diesen Moment nutzte die Nachbarin den Angaben zufolge aus, um zwei Verlängerungskabel des Rasenmähers zu durchtrennen. Nun kommt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung auf die 46-Jährige zu.

07. September 2021 - 13:41 Uhr | dpa

