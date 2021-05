Streit um falsche Pizza: Demoliertes Lieferauto

Ein Missverständnis um eine falsche Pizza hat in Niederbayern zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung geführt. In einem Mehrfamilienhaus in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) hätten Bewohner unterschiedlicher Haushalte bei unterschiedlichen Lieferdiensten Pizzen bestellt, teilte die Polizei am Montag mit. Als ein 26 Jahre alter Bote am Sonntagabend eine der bestellten Pizzen brachte, sei er auf einen 31 Jahre alten Hausbewohner getroffen und habe gedacht, die Pizza sei für diesen bestimmt.

17. Mai 2021 - 13:20 Uhr | dpa

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Grafenau In Wirklichkeit hatte der 31-Jährige bei einem anderen Lieferservice bestellt. Nachdem er bezahlt hatte, ärgerte er sich über die vermeintlich falsche Pizza. Es kam den Angaben zufolge zu einem heftigen Gerangel zwischen Bewohnern des Hauses und dem Pizzalieferanten. Außerdem sei das Lieferauto beschädigt worden, als einer der am Streit Beteiligten gegen die offen stehende Tür geschubst wurde, sagte eine Polizeisprecherin. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung war zunächst unklar, hieß es. © dpa-infocom, dpa:210517-99-630547/3