Streit mit Stichen: 17-Jähriger in U-Haft

Nach einem Streit von zwei Gruppen in Würzburg mit zwei Verletzten sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft. Dem Jugendlichen werde vorgeworfen, einen anderen Jugendlichen mit einem Einhandmesser verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Es bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts.

04. August 2023 - 12:38 Uhr | dpa

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Würzburg Den Angaben zufolge war der 17-Jährige Teil einer größeren Gruppe, die am Mittwoch mit einer andere Gruppe in Streit geriet. Bei der Auseinandersetzung erlitten demnach zwei Menschen Schnittwunden. Ein weiterer, 16 Jahre alter Verdächtiger wurde den Angaben zufolge nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Kripo und Staatsanwaltschaft Würzburg ermitteln zu den Hintergründen des Vorfalls.