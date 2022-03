Streit in Bamberg: Mann mit Messer schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Streit in Oberfranken mit einem Messer schwer verletzt worden.

Bamberg

Der 26-Jährige befindet sich nach Angaben der Polizei derzeit in einem kritischen Zustand.

Wie die Polizei mitteilte, waren in Bamberg in der Nacht zum Samstag zwei Gruppen junger Leute auf einer Brücke in Streit geraten. Dabei schlugen ein 21-Jähriger und ein 18-Jähriger auf den 26-Jährigen ein. Außerdem stach der 21-Jährige mit einem Klappmesser dem 26-Jährigen in den Rücken und verletzte ihn so schwer.

Die Gruppe flüchtete daraufhin mit dem Auto, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei angehalten und alle Mitfahrer wurden festgenommen. Der 21-Jährige verletzte sich bei der Auseinandersetzung selber mit dem Messer und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.