Streit im Supermarkt: Mann verprügelt anderen mit Fahrrad

Neustadt b. Coburg (dpa/lby) - Weil er gebeten wurde, sich an der Supermarktkasse zu beeilen, hat ein 35-Jähriger einem anderen Mann ins Gesicht geschlagen und ihn mit seinem Fahrrad verprügelt.

Nachdem das 51 Jahre alter Opfer den Mann an der Kasse angesprochen hatte, schlug dieser ihn wenig später auf dem Parkplatz im oberfränkischen Neustadt (Landkreis Coburg), wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 35-Jährige soll daraufhin sein Fahrrad genommen und mehrfach auf sein am Boden liegendes Opfer eingeprügelt haben. Zwei Mitarbeiterinnen des Geschäfts seien dazwischen gegangen und hätten den Angriff beenden können. Das Opfer habe bei der Attacke am Donnerstagabend leichte Verletzungen im Gesicht, im Brustbereich und am Knie erlitten.

Ein Atemalkoholtest beim Täter habe einen Wert von 2,34 Promille ergeben. Er sei wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt worden.

