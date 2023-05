Streit eskaliert: Beifahrerin reißt Lenkrad nach rechts

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Regensburg

Wegen eines eskalierenden Streits hat eine 44-jährige Beifahrerin auf einer Bundesstraße bei Regensburg einen Autounfall verursacht. Während der Fahrt am Samstag zog die 44-Jährige den Schlüssel ab und riss das Lenkrad nach rechts, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Frau habe zuvor mit dem 35-jährigen Fahrer und einem weiteren 32 Jahre alten Beifahrer gestritten - weswegen war zunächst unklar. Der Kleintransporter prallte in die Leitplanke. Verletzt wurde dabei niemand. Die Frau muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.