Streit bei Kindergeburtstag: Mann verletzt vier Polizisten

Ein 29-jähriger Mann hat nach einem Streit bei einem Kindergeburtstag vier Polizisten verletzt. Der Geburtstag des Kindes seiner Lebensgefährtin fand am Montag im Garten seines Hauses in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) statt. Der Mann geriet dabei aus unbekannten Gründen mit Verwandten und seiner Partnerin in Streit, teilte die Polizei am Dienstag mit.

22. August 2023 - 15:29 Uhr | dpa

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Vilshofen an der Donau Im Laufe der Auseinandersetzung habe der alkoholisierte und polizeibekannte 29-Jährige seinen Gästen Schläge mit einem Baseballschläger angedroht. Beim Eintreffen der Polizei beleidigte und bedrohte er dann die Beamten und leistete bei seiner Festnahme derartig Widerstand, dass vier Beamte verletzt wurden. Der Mann kam in ein Bezirkskrankenhaus.